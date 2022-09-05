Великобритания отказала Сергею Шнурову в выдаче визы

Сергей Шнуров рассказал на большой пресс-конференции в РИА Новости о том, что власти Великобритании отказали ему в выдаче визы.

«Я собирался на концерт австралийской рок-группы AC/DC. Купил билеты. Но мне отказали в визе. Я с тех пор обиделся на Англию», — цитирует Шнурова Teleprogramma.pro.

Шнуров также признался журналистам, что поехал бы в тур по спорным территориям стран мира.

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