«Великая»: Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Ирина Муравьева

Актриса запечатлела звезду в гримерке театра.

Ирина Муравьева. Фото: Global Look Press

Актриса Кристина Асмус показала, как сейчас выглядит советская и российская звезда театра и кино Ирина Муравьева. Героиня комедий «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал» 73-го года, и она согласилась запечатлеться с молодым поколением коллег в гримерке.

«Великая Ирина Муравьева и просто мы», — подписала фото Асмус.

Ирина Муравьева сыграла во множестве советских и российских фильмов и по сей день выходит на сцену Малого театра Москвы. По мнению подписчиков Кристины Асмус, выглядит Ирина Вадимовна потрясающе.

Ирина Муравьева в окружении коллег. Фото: соцсети

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