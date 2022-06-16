«Великая»: Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Ирина Муравьева

Актриса Кристина Асмус показала, как сейчас выглядит советская и российская звезда театра и кино Ирина Муравьева. Героиня комедий «Самая обаятельная и привлекательная» и «Карнавал» 73-го года, и она согласилась запечатлеться с молодым поколением коллег в гримерке.
«Великая Ирина Муравьева и просто мы», — подписала фото Асмус.
Ирина Муравьева сыграла во множестве советских и российских фильмов и по сей день выходит на сцену Малого театра Москвы. По мнению подписчиков Кристины Асмус, выглядит Ирина Вадимовна потрясающе.
Ирина Муравьева в окружении коллег. Фото: соцсети
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