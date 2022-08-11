«Вели себя словно сумасшедшие»: что фанатки творили на концертах «Ласкового мая»

В тот момент Андрей Разин и принял решение подменить Юрия Шатунова на другого музыканта «Ласкового мая» Михаила Сухомлинова. Продюсер захотел зарабатывать больше денег на «Ласковом мае» и в итоге у него это с блеском получилось.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что группа «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов была неимоверно популярна в СССР. Фанатки сходили с ума на концертах музыкальной команды.