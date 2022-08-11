«Вели себя словно сумасшедшие»: что фанатки творили на концертах «Ласкового мая»

Музыкант Роман Жуков в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая» рассказывал, что творилось на концертах группы «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов.
«Это была истерия. Ломали стулья, сносили звуковую аппаратуру. Просто я не знаю, что творилось. Охраны не хватало, потому что люди вели себя словно сумасшедшие. Ну это, конечно, тинэйджеры».
В тот момент Андрей Разин и принял решение подменить Юрия Шатунова на другого музыканта «Ласкового мая» Михаила Сухомлинова. Продюсер захотел зарабатывать больше денег на «Ласковом мае» и в итоге у него это с блеском получилось.
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Напомним, что группа «Ласковый май» в конце восьмидесятых годов была неимоверно популярна в СССР. Фанатки сходили с ума на концертах музыкальной команды.