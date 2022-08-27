«Вел себя не по-мужски»: Погребняк заступилась за Бузову после конфликта с Тарасовым

Погребняк напомнила, что в свое время Тарасов упрекал Бузову в большой любви к соцсетям. Сейчас же он сам выживает, как думает модель, именно за счет Интернета. Также Мария напомнила, как футболист сливал снимки жены в Сеть и унижал ее репутацию.

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Ранее Тарасов предложил Бузовой сотрудничество в одном из проектов. В ответ исполнительница написала огромное письмо, в котором упомянула о всех грешках бывшего мужа.