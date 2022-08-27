«Вел себя не по-мужски»: Погребняк заступилась за Бузову после конфликта с Тарасовым

Модель Мария Погребняк в соцсетях заступилась за свою подругу певицу Ольгу Бузову после письма, которое исполнительница написала бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Как считает Погребняк, футболист решил в очередной раз попиариться на имени своей бывшей жены.
«Я помню, как Дима вел себя не по-мужски, забрав машину, дом, в который Оля вложила всю душу. Я видела, как переживала развод подруга. Это были ее первые серьезные отношения, первый брак. Тогда она была готова жертвовать всем ради Димы. Все, что сейчас зарабатывает Тарасов на рекламных контрактах - достижение Оли, если бы не она, то откуда бы он взял больше миллиона подписчиков?»
Погребняк напомнила, что в свое время Тарасов упрекал Бузову в большой любви к соцсетям. Сейчас же он сам выживает, как думает модель, именно за счет Интернета. Также Мария напомнила, как футболист сливал снимки жены в Сеть и унижал ее репутацию.
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Ранее Тарасов предложил Бузовой сотрудничество в одном из проектов. В ответ исполнительница написала огромное письмо, в котором упомянула о всех грешках бывшего мужа.