Ведущий «В мире животных» Николай Дроздов получил высокую награду

Николай Дроздов, знаменитый ведущий популярной программы «В мире животных», представлен к государственной награде.

На официальном портале правовой информации опубликован текст указа президента России Владимира Путина, из которого следует: Дроздов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Кроме известного ученого-зоолога и биогеографа награждены композитор Родион Щедрин, режиссер Юрий Кара, актер Сергей Шакуров, ученый Владимир Малышев, сообщает издание «РИА ФАН».

