Ведущий Рогов после оскорблений Солнцева про «бабу» появился на людях в юбке (фото)

Экс-участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев неожиданно решил проехаться по имиджу стилиста Александра Рогова.

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Напомним, он является ведущим проекта СТС «Рогов+», в котором преображает героинь с интересной судьбой и плохими нарядами.

«Бородатая женщина. Это что-то из цирков начала прошлого века», — оскорбил публично в своем телеграме ведущего шоумен.

Александр Рогов или пропустил слова Рустама Солнцева мимо ушей, или решил продемонстрировать, как он относится к его мнению. В любом случае его поведение выглядит как вызов.

В своем телеграме стилист показал фото из магазина, в который он явился в юбке. Отметим, что это не первая выходка знаменитости, однажды он прошелся по улицам Санкт-Петербурга в туфлях на высоких каблуках.