«Ведущий голос большой империи»: Канделаки сравнила Баскова с Кобзоном

Ролик певца оценила журналистка Тина Канделаки, ставшая в 2022 году руководителем канала ТНТ. Глядя на Баскова, она тут же вспомнила другого исполнителя патриотических песен.

«С Иосифом Давыдовичем Кобзоном ушла эпоха. Казалось, что у страны больше не будет такого монументального, гипнотизирующего своей мощью певца. А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи», — написала Канделаки в Telegram.

Правда, многие подписчики телезвезды не согласились с тем, что этих двоих вокалистов можно ставить в один ряд. А как вы считаете?