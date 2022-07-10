«Ведите себя галантно!»: Краско пожурил освиставших «Би-2» фанатов «Зенита»

Легендарный актер Иван Краско остался неприятно удивлен поведением фанатов «Зенита» на Суперкубке. Болельщики ФК мешали выступавшим музыкантам «Би-2», сопровождая их 15-минутное представление свистом и криками «пошли вон».

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Иван Иванович Иван Иванович пожурил невоспитанных болельщиков, призвав их уважать артистов. Актер считает, что фанатам следовало поддержать выступавших перед ними музыкантов, а не наоборот.

«Фанатов команды я бы попросил вести себя галантно! У нас же одна команда в Петербурге, а мы — ее лучшие болельщики. Чего нам делить?!» — вопрошает Краско. «Милые мои, всегда нужно уважать не только своего соперника! К артистам, которые приехали выступать перед такой большой аудиторией, следовало бы относиться доброжелательно! Помните: в уважении — наша сила. "Би-2" выступали от чистого сердца, на мой взгляд. Мне показалось, что парни спели для всех нас. В чем они виноваты?» — обратился Краско к болельщикам.

Напомним, выступление «Би-2» попытались сорвать на Суперкубке России по футболу. Болельщики «Зенита» в штыки приняли солиста коллектива в шарфе «Спартака» и свистели все время, пока он пел.

Известно, что за мини-концерт группа получила гонорар в 3,3 млн рублей. Коллектив принял решение отправить его на благотворительность.

Источник: PROZVEZD