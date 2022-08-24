«Ведет себя с мудрым стоицизмом»: Кушанашвили высказался после ареста Ройзмана

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» высказался после ареста бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
«Не касаясь сейчас иного, а разговор это долгий и невеселый, могу сказать только то, что задержанный Ройзман ведет себя с мудрым стоицизмом, а это дано далеко, далеко не каждому».
Как отметил Кушанашвили, «кругом один апокалипсис». «Эдем раскатан в прах. Об этом не только мы с Собчак знаем. Даже пожелание «Берегите себя!» писать как-то неловко», — заметил Кушанашвили.
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Напомним, что на Евгения Ройзмана заведено уголовное дело. Ему за неосторожные высказывания может грозить до десяти лет лишения свободы.