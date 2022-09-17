«Ведет себя как м...к»: психолог разнесла Прилучного

Психолог Лина Дианова прокомментировала недавнее высказывание Павла Прилучного о том, что он не ревнует своих возлюбленных до того момента, пока они не дают повода.
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По мнению эксперта, звезда сериала «Мажор» считает, что его эмоции — это всегда реакция на поведение окружающих. Однако здоровая личность сама должна решать, стоит ли реагировать на провокации.
«Думает, что за его чувства несет ответственность другой человек. Такие люди говорят: "Веду себя как мудак, потому что ты меня довела". А на самом деле он — мудак», — высказалась Дианова на своем YouTube-канале.
Напомним, сейчас общественность с интересом следит за личной жизнью Павла Прилучного. Недавно актер сыграл пышную свадьбу. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян.