«Ведет себя как м...к»: психолог разнесла Прилучного

По мнению специалиста, актер думает, что за его чувства несут ответственность другие люди.
Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный. Фото: Global Look Press

Психолог Лина Дианова прокомментировала недавнее высказывание Павла Прилучного о том, что он не ревнует своих возлюбленных до того момента, пока они не дают повода. 

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По мнению эксперта, звезда сериала «Мажор» считает, что его эмоции — это всегда реакция на поведение окружающих. Однако здоровая личность сама должна решать, стоит ли реагировать на провокации.

«Думает, что за его чувства несет ответственность другой человек. Такие люди говорят: "Веду себя как мудак, потому что ты меня довела". А на самом деле он — мудак», — высказалась Дианова на своем YouTube-канале.

Напомним, сейчас общественность с интересом следит за личной жизнью Павла Прилучного. Недавно актер сыграл пышную свадьбу. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян.

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