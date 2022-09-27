А ведь прошел всего месяц: предъявили факты о разводе Прилучного и Брутян

Павел Прилучный сыграл пышную свадьбу с Зепюр Брутян всего месяц назад. Торжество было классическим для звезд такого уровня: невеста в красивом белом платье, жених – в смокинге, в качестве приглашенного артиста – Стас Михайлов.

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Прилучный свой праздник очень активно показывал в соцсетях и делает это до сих пор, неоднократно благодаря за его организацию Анну Городжию, которая специализируется на вечеринках для селебрити.

И вот через такой короткий период админы Telegram-канала «Только никому», заметили, что все пары, с которыми сотрудничала бизнесвумен в итоге распались.

«Как будто проклятие — все пары в итоге разводятся… Дакота с Соколовским, Водонаева с Комовым, Бородина с Курбаном, Ида Галич с Аланчиком — всем им организовывало церемонии одно и то же агентство. Как-то начинаем переживать за Овечкина с Шубской и семью Мота, которые еще как-то держатся», - удивились админы.