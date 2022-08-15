А ведь дружили с Пугачевой! Галкин высмеял Бабкину и Долину со сцены в Латвии

Максим Галкин со своими выступлениями в Латвии прослыл настоящим скандалистом. Раскритиковав нынешние события, он не смог обойтись и без колкостей в адрес своих коллег по шоу-бизнесу.

Причем артистов комик задел уже немолодых, тех, кто вставал на ноги, строил карьеру и приятельствовал с его женой Аллой Пугачевой. И к которым, все-таки должно быть какое-то уважение и чувство деликатности.