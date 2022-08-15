«А ведь даже не рожала!»: располневшая Михалкова с трудом уместила пышную грудь в малюсенький лиф

В июле экс-участнице проекта «Уральские пельмени» Юлии Михалковой исполнилось 39 лет.

Знаменитость отлично выглядит и полна сил, однако в последнее время довольно внушительно поправилась. Что, впрочем, ни сколько ее не портит и даже придает пикантности ее внешности.

Во «ВКонтакте» Юлия Михалкова похвасталась кадрами, сделанными на Алтае, представ на фото в изумрудном купальнике с маленьким лифом, в который с трудом уместила раздавшуюся грудь.

«Такая роскошная грудь! А ведь даже не рожала!», «Юля, бесподобна», «Красивая какая, восторг», — прокомментировали снимок фолловеры.