«Вечно голодная»: красотка-жена Стаса Михайлова показала откровенное декольте

Стас Михайлов со своей красавицей-женой Инной отдыхает в Дубае. Звездная чета редко показывает, как проводит там время, но Инна Михайлова нет-нет да и приоткроет закулисье своей роскошной жизни.

На этот раз бывшая «Мисс Кировоград-1990» отправилась в ресторан на побережье залива. «Вечно голодная», - призналась красотка, позируя себе для селфи. На фото она предстала крупным планом, блеснув откровенным декольте в топе с кружевным обрамлением.