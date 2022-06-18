«Вечно голодная»: красотка-жена Стаса Михайлова показала откровенное декольте

Инна Михайлова эффектно нарядилась для выхода в свет.

Инна и Стас Михайловы. Фото: соцсети

Стас Михайлов со своей красавицей-женой Инной отдыхает в Дубае. Звездная чета редко показывает, как проводит там время, но Инна Михайлова нет-нет да и приоткроет закулисье своей роскошной жизни.

На этот раз бывшая «Мисс Кировоград-1990» отправилась в ресторан на побережье залива. «Вечно голодная», - призналась красотка, позируя себе для селфи. На фото она предстала крупным планом, блеснув откровенным декольте в топе с кружевным обрамлением.

Инна Михайлова. Фото: соцсети

Напомним, что познакомился Стас Михайлов с Инной в 2006 году. Музыкант увел ее у мужа-футболиста Андрея Канчельскиса. Поженилась пара лишь в 2011 году.

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