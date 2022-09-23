«Вечерняя Ургантовна»: поклонники поражены сходством Ивана Урганта и его семилетней дочери

Телеведущий Иван Ургант показал младшую наследницу Валерию, которую назвал в честь своей покойной мамы.
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: соцсети

Телеведущий и шоумен Иван Ургант остался верен своей традиции: раз в год, в дни рождения, он показывает своих дочерей публике, размещая фото подрастающих девочек в микроблоге.

Накануне он опубликовал снимок младшей наследницы Валерии, которую назвал в честь своей покойной мамы Валерии Киселевой.

«7», — лаконично подписал кадр Иван Ургант.

Поклонники поразились сходству семилетней Валерии с ее звездным папой Иваном Ургантом. В комментариях они не только поздравляют девочку с днем рождения, но и высказываются на тему сильных ген Урганта.

Дочь Ивана Урганта  Валерия. Фото: соцсети

«Копия папы», «Вечерняя Ургантовна», «Папина фирменная «серьезность», «Вылитый отец», «Я помню выпуск «Прожекторперисхилтон», когда сказали, что дочка родилась... 7 лет уже. С днем рождения!», «Happy Birthday, beauty! Сильные гены, Иван Андреевич», — обсудили в Сети.

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Напомним, у Ивана Урганта и его жены Натальи Кикнадзе две совместные дочери. Валерия родилась в 2015 году, Нина — 15 мая 2008 года.

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