«Вечерняя Ургантовна»: поклонники поражены сходством Ивана Урганта и его семилетней дочери

Телеведущий и шоумен Иван Ургант остался верен своей традиции: раз в год, в дни рождения, он показывает своих дочерей публике, размещая фото подрастающих девочек в микроблоге.
Накануне он опубликовал снимок младшей наследницы Валерии, которую назвал в честь своей покойной мамы Валерии Киселевой.
«7», — лаконично подписал кадр Иван Ургант.
Поклонники поразились сходству семилетней Валерии с ее звездным папой Иваном Ургантом. В комментариях они не только поздравляют девочку с днем рождения, но и высказываются на тему сильных ген Урганта.
Дочь Ивана Урганта — Валерия. Фото: соцсети
«Копия папы», «Вечерняя Ургантовна», «Папина фирменная «серьезность», «Вылитый отец», «Я помню выпуск «Прожекторперисхилтон», когда сказали, что дочка родилась... 7 лет уже. С днем рождения!», «Happy Birthday, beauty! Сильные гены, Иван Андреевич», — обсудили в Сети.
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Напомним, у Ивана Урганта и его жены Натальи Кикнадзе две совместные дочери. Валерия родилась в 2015 году, Нина — 15 мая 2008 года.