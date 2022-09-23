«Вечерняя Ургантовна»: поклонники поражены сходством Ивана Урганта и его семилетней дочери

Телеведущий и шоумен Иван Ургант остался верен своей традиции: раз в год, в дни рождения, он показывает своих дочерей публике, размещая фото подрастающих девочек в микроблоге.

Накануне он опубликовал снимок младшей наследницы Валерии, которую назвал в честь своей покойной мамы Валерии Киселевой.

«7», — лаконично подписал кадр Иван Ургант.