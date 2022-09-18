«Вдруг заметят — будет скандал»: Галкин* пропустит день рождения двойняшек

18 сентября Лизе и Гарри исполняется девять лет.
Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Максим Галкин*, вероятно, пропустит детский праздник по случаю 9-летия Лизы и Гарри. Как сообщил инсайдер, юморист не рискнет пересекать границу, чтобы поздравить именинников.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

По его мнению, поездка телеведущего в Россию может обернуться для него серьезными проблемами. Впрочем, считает он, Галкин* и сам прекрасно это понимает.

«Галкин* не рискнет только ради дня рождения лететь: дорого, хлопотно и вдруг заметят — устроят скандал», — объяснил источник из окружения пары в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее стало известно, что Пугачева с детьми рванет зимой в США ради воссоединения с Галкиным*. Там они без лишнего шума смогут насладиться обществом друг друга, а затем вновь вернуться в Россию.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  