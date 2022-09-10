«А вдруг?»: Данилко признался, что хочет работать с Меладзе

Андрей Данилко, известный в шоу-бизнесе под псевдонимом Верки Сердючки, признался, что не общается сейчас практически ни с кем из российского шоу-бизнеса. За исключением композитора Константина Меладзе.

«Списываемся с ним, шутим. Я поздравляю его со смешными праздниками, а он меня. У него потрясающее чувство юмора. Отослал ему свою песню, на которую бы Костя написал мелодию, но у него куча своих вопросов. Жду его ответ, а вдруг?» — поделился исполнитель в одном из YouTube-шоу.

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Константин Меладзе предположительно сейчас живет в Италии вместе со своей женой Верой Брежневой. Поговаривали. Что между супругами случился разлад, но они пока информацию не комментируют.