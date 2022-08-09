Вдову и дочь Баталова обвинили в подделке подписи на документах

Юрист Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной заподозрил вдову и дочь покойного актера Алексея Баталова в подделке подписи на судебной доверенности.

Как отметил юрист, дочь Баталовых не могла физически поставить подпись на бумаге, потому что является инвалидом первой группы.

«В гражданском процессуальном кодексе есть только два варианта: подпись своей рукой или с помощью рукоприкладчика. Никакой другой частью тела подпись ставить закон не позволяет», — заявил адвокат.

Представитель истцов заметил, что у Баталовой дома есть специальная ручка. Дома она расписывается сама, сообщает МК.ru.

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Напомним, что уголовное дело против Цивина и Дрожжиной о махинациях с имуществом Баталовых рассматривается не первый месяц. Теперь ближайшие слушания пройдут только в середине сентября.