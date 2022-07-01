Вдовиченков рассказал, как роль в «Бригаде» едва не стоила ему работы в «Бумере»

Как отметил Вдовиченков, он очень расстроился. «И вдруг Буслов звонит и говорит, что всех перепробовал, но никто не подошел. Позвал почитать сценарий. Сказать, что я попробовался — ничего не сказать. Весь «Бумер» мы сняли в павильоне. Все сложные сцены, ключевые. Все сцены разборок», — заявил Владимир Вдовиченков.

Напомним, что сериал «Бригада» и фильм «Бумер» в начале нулевых произвел эффект разорвавшейся бомбы. Картины вмиг стали культовыми, а их главные герои знаменитыми.

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