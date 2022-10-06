Вдовец станет продюсером: муж погибшей Галины Хатчинс заключил мирное соглашение с Алеком Болдуином

Алек Болдуин и другие создатели печально известного фильма «Раст» заключили соглашение с семьей оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках картины из-за внезапного выстрела.

Ранее муж застреленной кинематографистки Мэтью подал иск к продюсерам проекта. Но теперь между ними мир, фильм будет доснят в январе 2023 года, а вдовец станет его исполнительным продюсером. Об этом он сам рассказал журналистам.

«Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины на кого-либо. Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры и развлекательное сообщество собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины», - цитирует Мэтью Хатчинса издание Deadline.

«На протяжении всего этого сложного процесса у всех сохранялось особое желание сделать все возможное для сына Галины. Мы благодарны всем, кто внес свой вклад в разрешение этой трагической и болезненной ситуации», - добавил Болдуин.

Резюмируя все сказанное, поясним – создатели вестерна решили закончить и выпустить фильм, чтобы таким образом почтить память погибшего оператора. Львиная часть доходов от проката, наверняка, перейдет семье Хатчинс. А Алек Болдуин, который хотел уйти из кино из-за этой трагедии, все-таки сыграет преступника Харланда Раста, как и планировал.