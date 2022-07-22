Вдовец сообщил сам: названа причина смерти звезды «Сватов» Русланы Писанки

Муж покойной актрисы Русланы Писанки пролил свет на причины смерти жены. Игорь Исаков сообщил в социальных сетях, какая болезнь отняла жизнь у звезды «Сватов».

«У Руси был рак, к сожалению, агрессивная форма и немного запущен… Но так, как боролась она, я бы не смог бы даже на половину… К сожалению, иммунитет не выдержал», - написал муж Писанки в соцсетях.

Игорь Исаков признался, что разбит и опустошен. Он скорбит и не может прийти в себя, но ради возлюбленной, которой бы это его состояние не понравилось, старается держаться.

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Напомним, украинская и российская актриса Руслана Писанка ушла из жизни в Германии, где боролась за жизнь. Ей было 56 лет.