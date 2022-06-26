Вдова Юры Шатунова не появилась на открытом прощании с артистом

В Москве прощаются с кумиром миллионом, легендарным музыкантом Юрой Шатуновым. Артист скончался накануне в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности.

Семья артиста не присутствует на траурной церемонии с поклонниками. Как сообщил представитель певца Аркадий Кудряшов, жена и дети прилетят из Германии в Москву, и простятся с Шатуновым уже в закрытом режиме.

Позже Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, 28 июня.

На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.

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