Вдова Шатунова появилась на похоронах в полупрозрачной юбке

Часть праха артиста похоронили на Троекуровском кладбище.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

В Москве попрощались с Юрием Шатуновым. Проводить артиста в последний путь пришли тысячи россиян. Певца кремировали. Часть его праха похоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет захоронена в Германии, где в последнее время он жил с семьей.

Жена Светлана и двое детей Юрия Шатунова — 15-летний сын Дэннис и 8-летняя дочь Эстелла — успели приехать из Германии на закрытую церемонию прощания и похороны. Но вот снимок, сделанный на кладбище, вывел из себя многих пользователей Сети. Все дело в том, что вдова артиста надела полупрозрачную черную юбку, засветив нижнее белье. Кадр быстро разлетелся по Сети и вызвал волну негодования.   

Вдова и дети Юрия Шатунова. Фото: соцсети

Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

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