Вдова Шатунова появилась на похоронах в полупрозрачной юбке

В Москве попрощались с Юрием Шатуновым. Проводить артиста в последний путь пришли тысячи россиян. Певца кремировали. Часть его праха похоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет захоронена в Германии, где в последнее время он жил с семьей.

Жена Светлана и двое детей Юрия Шатунова — 15-летний сын Дэннис и 8-летняя дочь Эстелла — успели приехать из Германии на закрытую церемонию прощания и похороны. Но вот снимок, сделанный на кладбище, вывел из себя многих пользователей Сети. Все дело в том, что вдова артиста надела полупрозрачную черную юбку, засветив нижнее белье. Кадр быстро разлетелся по Сети и вызвал волну негодования.