Вдова Прико заявила, что Шатунова могло и не быть в «Ласковом мае»

Как отметила Елена Прико, в итоге Шатунов, Кузнецов и Разин уехали в Москву. Ее будущий муж остался в интернате. Но позже друзья вернулись за ним, и он стал одним из солистов «Ласкового мая», сообщает spb.kp.ru.

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Напомним, что Юрию Шатунову 6 сентября могло бы исполниться 49 лет. Он ушел из жизни несколько месяцев назад.