Вдова Прико заявила, что Шатунова могло и не быть в «Ласковом мае»

Вдова музыканта Александра Прико, который ушел из жизни в 2020 году, заявила, что певца Юрия Шатунова могло и не быть в «Ласковом мае».
«Шатунов где-то затерялся тогда. И композитор Кузнецов говорил Саше Прико: «Давай на тебя перепишем альбом, и ты будешь вместо Шатунова. Но он сказал, что не может так поступить с другом. Такой разговор у них был два раза. Но Саша все время отказывался. Если бы он согласился, солистом был бы он, а Юрия бы вообще не было».
Как отметила Елена Прико, в итоге Шатунов, Кузнецов и Разин уехали в Москву. Ее будущий муж остался в интернате. Но позже друзья вернулись за ним, и он стал одним из солистов «Ласкового мая», сообщает spb.kp.ru.
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Напомним, что Юрию Шатунову 6 сентября могло бы исполниться 49 лет. Он ушел из жизни несколько месяцев назад.