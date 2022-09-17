Вдова Пьера Нарцисса покусала его любовницу

36-летняя вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева подралась с певицей Ксенией Грин, называющей себя любовницей «шоколадного зайца». Инцидент произошел возле кафе в центре Москвы.

Калачеву еле оттащили от Грин ее друзья. Ксения после драки вызвала полицию и зафиксировала укусы, которые оставила на ее теле Валерия.

«Она врет! Никогда она не была любовницей Пьера! Мы посмотрели все камеры в доме Пьера, эту женщину никто никогда не видел», - заявила Калачева журналистам «Ты не поверишь!».

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По словам Калачевой, Грин - мошенница, которая решила подзаработать деньги на ее известном муже.