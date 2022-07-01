Вдова Нарцисса заявила, что не отдаст квартиру Пьера его родственникам из Африки

На прошлой неделе скоропостижно скончался исполнитель легендарного хита «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс. А проводить в последний путь артиста не могли неделю из-за серьезных разногласий бывшей жены певца Валерии Калачевой с его африканскими родственниками.

Россиянка хотела похоронить Нарцисса в Москве. По ее словам, Пьер — народное достояние в России. Однако мать артиста настаивала, чтобы тело сына привезли в Камерун — на родину предков. Так в итоге и сложилось.

Валерии и ее дочери Каролине-Кристель от Нарцисса досталась квартира в Москве. Калачева надеется, что родня певца не будет судиться за наследство.

«Я ничего им не отдам. Квартира записана на меня, они ни на что претендовать не могут», — подчеркнула Калачева «МК».

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