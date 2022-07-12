Вдова Нарцисса сообщила, что Пьер приходит к ней во сне и пытается сообщить важное

Вдова «шоколадного зайца» Пьера Нарцисса Валерия Калачева сообщила о том, что сильно скучает без него. С африканскими родственниками она не общается. Говорит, что его мать ведет себя совсем неадекватно.

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«У нас у всех апатия, — продолжила бывшая супруга Нарцисса в соцсетях. — Каждый день мы молимся о нем. Он снится нам, мы разговариваем с ним, общаемся. Он дает нам советы. У нас с Пьером есть взаимопонимание. Вот так и живем».

Тело Пьера до сих пор не похоронили в Камеруне. Друг Нарцисса Сергей Дворцов заявил, что родственники начали говорить об убийстве артиста. Они считают, что в этой истории не было несчастного случая.

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