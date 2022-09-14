Вдова Нарцисса о его матери: «Пришлось ее заблокировать, все сыпалось и сыпалось»

Вдова Пьера Нарцисса Виктория Калачева рассказала о том, что ей так и не удалось подружиться с африканской матерью своего бывшего мужа. Как выяснилось, женщина запретила невестке проводить вечер памяти артистка. Кроме того, он часто ей звонила с обвинениями.

«Дошло до того, что она начала обзываться. Все это привело к тому, что мне пришлось ее заблокировать, потому что от нее по телефону все сыпалось и сыпалось», — заявила экс-супруга Нарцисса «МК».

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