Вдова Кобзона изменилась до неузнаваемости: все лицо исчерчено скорбными морщинками

71-летняя Нинель Кобзон посетила Троекуровское кладбище, проводив в последний путь Бориса Моисеева. В воскресенье, 2 октября, состоялась гражданская панихида по артисту. Проститься с Борисом Моисеевым пришли его звездные друзья и поклонники. На панихиде были замечены: Клара Новикова, Лолита Милявская, Николай Басков, сестры Зайцевы, модельер Игорь Гуляев, Филипп Киркоров, Николай Трубач, Алена Апина с дочкой Ксенией, которая приходится крестницей Бориса Моисеева, Надежда Бабкина и другие.

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Присутствующие обратили внимание на то, как изменилась вдова Иосифа Кобзона. Нелли выглядела уставшей и печальной. А на ее моложавом лице добавилось морщин. В этот траурный день жена народного артиста СССР взирала скорбными потухшими глазами на процессию.