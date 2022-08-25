Вдова Коби Брайанта отсудила 16 миллионов долларов за фото с места гибели своего мужа

В Америке суд присяжных вынес вердикт по делу вдовы трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта Ванессы против округа Лос-Анджелес.

40-летняя дама и ее соистец получили на двоих 31 миллион долларов компенсации за то, что сотрудники скорой помощи «слили» журналистам фотографии с места гибели звезды спорта. Напомним, 26 января 2020 года в Калифорнии разбился частный вертолет, в котором находился 41-летний Коби и еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джанна и друзья семьи. Все погибли, трагедия широко освещалась в СМИ по всему миру.

Прибывшие на место ЧП врачи сделали несколько «горячих» снимков, которые затем «всплыли» в прессе. Ванесса и другие родственники погибших не стали терпеть это кощунство и подали в суд на чиновников.