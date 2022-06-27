Вдова и дети Юрия Шатунова будут судиться с Андреем Разиным

Накануне, 26 июня, в Москве простились с Юрием Шатуновым. Желающих проводить в последний путь своего любимца было настолько много, что церемонию в похоронном зале Троекуровского кладбища продлевали несколько раз.

Был там и автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов, который отметил, что после похорон артиста, его жена и дети продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни.