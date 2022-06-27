Вдова и дети Юрия Шатунова будут судиться с Андреем Разиным

Накануне, 26 июня, в Москве простились с Юрием Шатуновым. Желающих проводить в последний путь своего любимца было настолько много, что церемонию в похоронном зале Троекуровского кладбища продлевали несколько раз.
Был там и автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов, который отметил, что после похорон артиста, его жена и дети продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
«Суды будут продолжаться, пока права на песни в итоге не перейдут жене и детям», — цитирует Кузнецова News.ru.
Добавим, певца кремируют 28 июня. Прах разделят на две части, одну из которых оставят в России, а вторую отправят в Германию. Такова была воля Юры Шатунова.
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