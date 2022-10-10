Вдова Грачевского набросилась на известного актера с обвинениями в измене

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская раскритиковала в студии программы «Звезды сошлись» Марка Горонка, который изменил своей жене с домработницей.

«Ненавижу таких мужчин! Я сама родила ребенка, и муж выдержал мою послеродовую депрессию. Это достойный поступок, а вы…», - заявила она.

Белоцерковская подчеркнула, что это предательский поступок со стороны Горонка.

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Марк, напомним, развелся со своей женой, которая подарила ему дочь Алису. Сейчас девочке шесть лет, с отцом девочка видится очень редко.