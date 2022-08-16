Вдова Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — рассказала, чем удивляет ее маленький сын

Впервые после смерти Бориса Грачевского на публике появилась его вдова — Екатерина Белоцерковская. Еще в январе 2021 года она тяжело переболела коронавирусом, да и смерть мужа сильно подкосила ее здоровье, так что Екатерина признавалась тогда, что очень похудела и выглядит не лучшим образом.

Однако по прошествии времени вдова режиссера все же начала восстанавливаться, приходить в себя после всех переживаний. И на премьере фильма появилась во всей красе. Настоящая модель, ахнула публика. Журналисты, пораженные сияющим видом Екатерины, забросали ее вопросами: что происходит в ее жизни?

Белоцерковская объяснила: она с головой погрузилась в радости материнства, и это дает ей силы жить дальше и радоваться жизни.

«Ребенок мне дает большое вдохновение. Заведите ребенка и поймете, в чем дело», — сказала она.

На просьбу рассказать подробнее Белоцерковская поведала:

«Филюшка (сын. — Прим. ред.) в моей жизни — это каждый день новое. Просто какие-то очередные перлы выдает. Сейчас изучаем геометрические фигуры. Хочешь не хочешь — учит всех считать. И не дай бог, ты неправильно посчитаешь или назовешь цифру! Это в том числе и моя заслуга, но нам еще помогала преподаватель Елена Куликова. Я ей за это очень благодарна. Читать пока не пытается — все-таки еще два года».

Журналисты спросили, похож ли Филипп на покойного отца, Бориса Грачевского.