«Вдали от мужа забеременеть невозможно»: об интересном положении Собчак высказалась Миро

Блогер Лена Миро прокомментировала слухи о второй беременности Ксении Собчак. Накануне светская львица вышла в свет в платье, которое подчеркнуло ее изменившиеся формы. На внешние перемены обратили внимание не только поклонники дивы, но и скандально известная Миро.

«Все действительно выглядит будто месяц третий-четвертый. Вместе с тем, все мы девочки взрослые и понимаем, что от макарон и вдали от мужа забеременеть невозможно», — высказалась блогер.

Она напомнила, что почти всю весну светская львица была вдали от супруга, а судя по размерам ее животика, беременность могла наступить именно в это время года. Несмотря на несостыковки, Миро не исключает, что Собчак действительно в положении.

«Впрочем, исключать совсем беременность я бы не стала. Вдруг в минуты редких встреч-расставаний муж-романтик набрасывался со скуки на жену в любовном порыве?» — подытожила Миро в своем блоге.

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Отметим, что сама Собчак пока воздерживается от официальных заявлений о беременности.

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