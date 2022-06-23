«Вчера с ним общался, мы смеялись»: близкий друг Шатунова — о последних днях солиста «Ласкового мая»

Близкий друг Юрия Шатунова Андрей Картавцев рассказал журналистам о последних днях лидера группы «Ласковый май».

«Мы дружили с ним 14 лет. Не было никаких признаков, что болеет. Мы последние недели даже песни писали, были наброски. Вчера с ним общался, мы смеялись», — говорит друг Юрия Шатунова.

Звездные коллеги и поклонники Юрия Шатунова не могут поверить в случившееся. Жизнь артиста оборвалась слишком рано, ему было всего 48 лет.

Сообщается, что лидер группы «Ласковый май» умер в результате острой сердечной недостаточности. Его сердце остановилось в карете скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Исполнитель не был в наркотическом или алкогольном опьянении. Шатунов вызвал скорую вчера, 22 июня, примерно в 11 вечера. Он жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

По материалам Super.ru