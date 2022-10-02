«Вчера дождь столько слез вылил»: сестры Зайцевы на прощании с Моисеевым - о том, кто помогал с похоронами

Сестры Зайцевы на прощании с Борисом Моисеевым ответили на расспросы журналистов. Так, у приятельниц ныне покойного музыканта спросили о том, знают ли они что-то о том, кто помогал с похоронами артиста. Обе дали понять, что едва ли кто-то стал бы бравировать этим на публике. Все-таки эти моменты должны оставаться в тайне.

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