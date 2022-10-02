«Вчера дождь столько слез вылил»: сестры Зайцевы на прощании с Моисеевым - о том, кто помогал с похоронами

Певицы, которые некогда были близки с музыкантом, не смогли пропустить гражданскую панихиду с ним.

Сестры Зайцевы. Фото: скриншот / КП

Сестры Зайцевы на прощании с Борисом Моисеевым ответили на расспросы журналистов. Так, у приятельниц ныне покойного музыканта спросили о том, знают ли они что-то о том, кто помогал с похоронами артиста. Обе дали понять, что едва ли кто-то стал бы бравировать этим на публике. Все-таки эти моменты должны оставаться в тайне. 

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«Всегда говорил: "Зайчихи, вы будете звездами здесь в России". Вот даже если бы мы помогали (с похоронами, - Прим. ред.), неужели бы сказали, что это мы! Никогда в жизни, это Господь Бог все делает. Сегодня даже погода, вы посмотрите! Вчера такой дождь был... Столько слез вылил. А сегодня солнышко светит! Это послание оттуда (с небес)», - добавили сестры Зайцевы.

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