«Важно то, что происходит внутри нас»: Кудрявцева намекнула на расставание с мужем

Напомним, что Игорь Макаров не появился на дне рождения общей с Кудрявцевой дочери Маши. После этого в СМИ и поползли слухи о расставании звездной пары.

Добавим, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли свадьбу в 2013 году. Телеведущая старше своего мужа на 16 лет, что однако не мешало им быть счастливыми.