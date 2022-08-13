«Важно то, что происходит внутри нас»: Кудрявцева намекнула на расставание с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева в «Телеграм» в очередной раз намекнула на расставание со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым.
«Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас».
Пост Леры Кудрявцевой. Фото: "Телеграм" Леры Кудрявцевой
Напомним, что Игорь Макаров не появился на дне рождения общей с Кудрявцевой дочери Маши. После этого в СМИ и поползли слухи о расставании звездной пары.
Добавим, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли свадьбу в 2013 году. Телеведущая старше своего мужа на 16 лет, что однако не мешало им быть счастливыми.