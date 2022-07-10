Важная новость для тех, у кого «Сбербанк Онлайн»! Уже завтра начнут списываться деньги!

Тем, кто пользуется «Сбербанк Онлайном», рассказали о новом правиле по списанию денег. Если запустить свежую функцию, то уже завтра средства будут уходить со счета автоматически, пишет Рrimpress.ru.

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Банк предложил инвестировать в паевые фонды, настроив автоматическое списание средств. Этот вид инвестирования распределяет деньги коллективно между разными ценными бумагами и недвижимостью. Вкладывать средства людей будет особая управляющая компания.

Пользователи приложения «Сбербанка» теперь получили право настраивать автоматические платежи в такие фонды. Люди выбирают банковскую карту, пишут сумму платежа, а также число списания и пользуются системой.

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