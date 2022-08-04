«Вайкуле-то, поди, поможет пристроить двойняшек в школу?»: что россияне говорят о жизни Пугачевой в Юрмале

Алла Пугачева уже пятый месяц живет за границей. Сначала семейство поселилось на вилле с бассейном в Кесарии. Дом им любезно предоставил старший брат шоумена Максима Галкина — Дмитрий. Так что за проживание в особняке именитая чета не платила ни копейки, траты были разве что на продукты, экскурсии и походы в рестораны.

Потом Примадонна с двойняшками Гарри и Лизой вместе с мужем перебралась в Латвию, где климатические условия более комфортные без зноя и жары.

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При том, что сама Алла Борисовна обещает вернуться в Россию в сентябре, чтобы ее дети вернулись в гимназию, многие поклонники певицы сомневаются в том, что Примадонна вновь появится в замке в деревне Грязь. Россияне не исключают, что певица передумает и захочет остаться в Юрмале еще на какое-то время. Все-таки она на пенсии и концертов у нее в России не предвидится. А вот шоумен Максим Галкин уже анонсировал тур по заграничным странам.