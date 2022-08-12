«Вай, мама, кто это?»: похудевшая Екатерина Скулкина щегольнула в черном платье с эффектом стройности

Звезда Comedy Woman, актриса и телеведущая Екатерина Скулкина всегда была дамой весомых достоинств.

Но судя по всему, и ей захотелось стать чуточку стройнее и звонче. 46-летняя Екатерина Скулкина за последнее время заметно преобразилась. Глядя на снимки звезды, невозможно не заметить, что она избавилась от приличного количества килограммов.

На этот раз Екатерина Скулкина предстала в черном платье с открытыми плечами и воланами. Наряд подчеркнул стройность Екатерины, визуально вытянув ее фигуру.