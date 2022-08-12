«Вай, мама, кто это?»: похудевшая Екатерина Скулкина щегольнула в черном платье с эффектом стройности

Звезда Comedy Woman, актриса и телеведущая Екатерина Скулкина всегда была дамой весомых достоинств.
Но судя по всему, и ей захотелось стать чуточку стройнее и звонче. 46-летняя Екатерина Скулкина за последнее время заметно преобразилась. Глядя на снимки звезды, невозможно не заметить, что она избавилась от приличного количества килограммов.
На этот раз Екатерина Скулкина предстала в черном платье с открытыми плечами и воланами. Наряд подчеркнул стройность Екатерины, визуально вытянув ее фигуру.
«— Роза, как тебе нравится мое новое платье?
— Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов!» — иронично подписала фото Скулкина фразой из анекдота.
Похудевшая Екатерина Скулкина в черном платье. Фото: соцсети
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Увидев фото, подписчики осыпали Екатерину Скулкину комплиментами.
«Вы и Маша Кравченко — самые лучшие», «Красотка, стройняшка», «Ух ты, супер, Катюша!», «Катюшенька, прекрасно выглядите! Как всегда!», «Вай, мама, кто это?» — высказались в Сети.