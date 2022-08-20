Вау, какая: Самбурская поманила округлостями в «хищном» лифе

Настасья Самбурская отправилась в долгожданный отпуск. Звезда сериала «Универ» улетела в Турцию.

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На отдыхе актриса не забыла о поклонниках, продолжив делиться с ними снимками и видео в соцсетях. На одном из фото она запечатлелась в купальнике с принтом под шкуру леопарда и легкой белоснежной рубашке.

Настасья присела на сетку, натянутую над водой, и эффектно выставила вперед стройную ногу.