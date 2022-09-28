Вау, какая: Самбурская оголила стальной пресс и пышный бюст в микротопе

Настасья Самбурская много времени уделяет тренировкам. Актриса даже организовала в своей двухуровневой квартире мини-спортзал.
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В новом видео звезда фильма «Женщины против мужчин» показала, каких результатов добилась благодаря регулярным занятиям спортом.
Настасья исполнила несколько упражнений перед камерой, надев обтягивающие лосины и короткий топ, выгодно открывающий ее пышный бюст и рельефный пресс.
«Предложите уже мне боевик», — обратилась актриса к режиссерам.
Напомним, Самбурская прославилась благодаря ситкому ТНТ «Универ. Новая общага». Позже она сыграла во многих фильмах. Также актриса стала востребованной блогершей. За ее жизнью в соцсетях следят миллионы поклонников.