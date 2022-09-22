Вау, какая: красотка-любовница Тимати покрутила крепкими бедрами в тугих лосинах

Новая избранница Тимати Валентина Иванова опубликовала бекстейдж с очередной съемки. На этот раз девятнадцатилетнюю девушку пригласили прорекламировать спортивную одежду.
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Один из комплектов модель показала на видео в соцсети. В ролике Валентина покрасовалась у зеркала в коротком сером топе и тугих лосинах в тон. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул точеные формы красотки.
Напомним, Иванова и Тимати счастливы вместе уже около полугода. За это время рэпер и модель успели вместе появиться на нескольких мероприятиях и побывать в путешествиях.
Помимо этого Тимати познакомил девушку с друзьями и мамой Симоной. Судя по всему, женщина одобрила выбор звездного сына.