Вау, какая: красотка-любовница Тимати покрутила крепкими бедрами в тугих лосинах

Валентина Иванова покрасовалась на видео.
Валентина Иванова. Фото: соцсети

Валентина Иванова. Фото: соцсети

Новая избранница Тимати Валентина Иванова опубликовала бекстейдж с очередной съемки. На этот раз девятнадцатилетнюю девушку пригласили прорекламировать спортивную одежду.

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Один из комплектов модель показала на видео в соцсети. В ролике Валентина покрасовалась у зеркала в коротком сером топе и тугих лосинах в тон. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул точеные формы красотки.

Напомним, Иванова и Тимати счастливы вместе уже около полугода. За это время рэпер и модель успели вместе появиться на нескольких мероприятиях и побывать в путешествиях. 

Помимо этого Тимати познакомил девушку с друзьями и мамой Симоной. Судя по всему, женщина одобрила выбор звездного сына.

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