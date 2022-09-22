Вау, какая: красотка-любовница Тимати покрутила крепкими бедрами в тугих лосинах

Напомним, Иванова и Тимати счастливы вместе уже около полугода. За это время рэпер и модель успели вместе появиться на нескольких мероприятиях и побывать в путешествиях.

Помимо этого Тимати познакомил девушку с друзьями и мамой Симоной. Судя по всему, женщина одобрила выбор звездного сына.