Вау, какая: красотка-любовница Тимати покачала ягодицы в тугих лосинах

Напомним, Тимати закрутил роман с Ивановой около полугода назад. Рэпер не стал скрывать новые отношения от публики и через считанные месяцы появился с новой возлюбленной на светском мероприятии. Также он познакомил девушку с семьей и друзьями.

Несмотря на это, по Сети до сих пор ходят слухи, что музыкант встречается с моделью ради пиара.