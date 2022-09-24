Вау, какая: красотка-любовница Тимати покачала ягодицы в тугих лосинах

Девятнадцатилетняя избранница Тимати Валентина Иванова превосходно выглядит. Ради идеальной фигуры модель много тренируется.
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В новом видео девушка показала фрагмент одного из своих занятий. Валентина несколько раз присела, повернувшись к камере подкачанными ягодицами, обтянутыми лосинами оливкового цвета.
Напомним, Тимати закрутил роман с Ивановой около полугода назад. Рэпер не стал скрывать новые отношения от публики и через считанные месяцы появился с новой возлюбленной на светском мероприятии. Также он познакомил девушку с семьей и друзьями.
Несмотря на это, по Сети до сих пор ходят слухи, что музыкант встречается с моделью ради пиара.