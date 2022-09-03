Вау, как хороша: красотка-любовница Тимати подразнила упругим бюстом в одном лифе

Напомним, Тимати и Иванова встречаются около шести месяцев. Роман модели и рэпера развивается весьма стремительно.

За время, проведенное вместе, музыкант-бизнесмен успел познакомить возлюбленную с мамой Симоном и другими членами семьи. Также пара несколько раз побывала в романтических путешествиях.

Несмотря на это, по Сети ходят слухи, будто отношения Тимати и Валентины являются фиктивными. Якобы таким образом артист хочет «пропиарить» девушку.