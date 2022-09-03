Вау, как хороша: красотка-любовница Тимати подразнила упругим бюстом в одном лифе

Модель позировала в нижнем белье.
Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Тимати и Валентина Иванова. Фото: Global Look Press

Новая избранница Тимати Валентина Иванова любит провоцировать публику откровенными видео. В новом ролике девятнадцатилетняя модель позировала, надев полупрозрачный синий бюстгальтер. 

Девушка покрасовалась у зеркала, показав свой стальной пресс и пышный бюст.

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Напомним, Тимати и Иванова встречаются около шести месяцев. Роман модели и рэпера развивается весьма стремительно. 

За время, проведенное вместе, музыкант-бизнесмен успел познакомить возлюбленную с мамой Симоном и другими членами семьи. Также пара несколько раз побывала в романтических путешествиях.

Несмотря на это, по Сети ходят слухи, будто отношения Тимати и Валентины являются фиктивными. Якобы таким образом артист хочет «пропиарить» девушку.

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