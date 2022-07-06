Вау! Эффектно! Собчак показала копию Канделаки, танцующую танец живота

Ксения Собчак и Тина Канделаки много лет сосуществуют в натянутых отношениях. Виной тому - простые человеческие чувства.

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Однажды экс-ведущая «Дома-2» приревновала к грузинской ведущей бойфренда, с тех пор ее чувства по отношению к экс-приятельнице не изменились. Она то и дело подначивает ее при каждом удобном случае.

В настоящий момент Ксения Собчак пребывает в Дубае, где организовала семинар по криптовалюте. В свободное время приглашенная публика развлекается на местный манер - ужинает в пустыне и наслаждается танцем живота.

В одной из танцовщиц Ксения Собчак неожиданно рассмотрела двойника Тины Канделаки.