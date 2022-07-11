Вау! Эффектно! Длинноногая экс-жена Лепса встала в позу «а-ля Волочкова»

Жена Григория Лепса, Анна Шаплыкова, до замужества работала танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. Сейчас она отдыхает в жарких странах, где блистает своей фигурой и длинными ногами.

Фотографируясь для личного блога, Анна решила вспомнить прошлое и попозировала в балетных позах в духе «а-ля Волочкова».

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«Мне было 5 лет и я мечтала танцевать, моя мечта сбылась! Мне было 15 лет, и я мечтала танцевать на сцене с Лаймой Вайкуле, моя мечта сбылась в 27 лет! Мечтайте, и мечты обязательно сбудутся!» — написала экс-жена Лепса.