Вау-эффект: Юлия Ефимова сверкнула «ложбинкой греха» в поперечном разрезе своего наряда

Спортсменка Юлия Ефимова до конца года прекратила свои выступления в турнирах. Пловчиха обосновалась в Штатах, где не оставляет тренировки, а также много развлекается и растит своего четвероногого хаски.

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Накануне Ефимова показала, как возлежала с пушистым любимцем на софе. Как бы невзначай пловчиха засветила свою красивую загорелую фигуру в мини-топе с поперечным вырезом на груди, в котором блеснула «ложбинкой греха». Подписчики пришли в восторг от увиденного и усыпали звезду спорта комплиментами.