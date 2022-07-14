Вау-эффект: Наталья Рудова в платье с откровенным декольте показала самый горячий ракурс

Вернувшись в Москву из турецкого Белека, актриса Наталья Рудова сразу же приступила к работе. Звезда регулярно штурмует кастинги в различные кинопроекты, и накануне посетила очередной отбор.

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На пробы красотка отправилась в легком летнем платье. По дороге на съемку звезда покрасовалась перед камерой и сделала свои любимые селфи, которые запостила в микроблоге.

На фото Рудова показала горячий ракурс, засветив откровенное декольте в кадр. Вау-эффект удался, поклонникам такое пышное великолепие понравилось.