Вау-эффект: Наталья Рудова расстегнула пуговки своего платья, чтобы показать красивое декольте

Знаменитая участница реалити-шоу «Звезды в Африке» Наталья Рудова не прерывает общение с подписчиками в Сети даже во время поездки. Вместе с мамой она отправилась навестить родных в Лиски и оттуда выходит на связь регулярно.

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На сей раз Рудова сделала селфи и показала, что нарядилась на прогулку во все белое. Платье-сарафан у актрисы на пуговицах, и несколько из них она расстегнула, чтобы показать всю красоту своего декольте. Выгодный ракурс помог ей добиться желаемого, и звезда свела с ума многих фанатов.